影視歌三棲的女星楊丞琳與大陸歌手李榮浩結婚後，夫妻倆多次透過社群放閃，日前李榮浩在微博上發文預告「大事發生」，並曝光了巡迴演唱會的消息，讓不少歌迷嗨翻，而楊丞琳也現身演唱會為丈夫加油，更表示：「演唱會也會帶到台灣喔，期待一下吧！」並親揭喜訊。

楊丞琳日前受邀前往歐洲觀賞走秀，並以黑衣連身裙搭配項鍊及包包的模樣亮相。然而在受訪時，她介紹自身穿搭卻連連吃螺絲，接連念錯兩次更含糊帶過並裝沒事，一時在社群上掀起熱議，也讓不少網友紛紛抨擊她：「不敬業！」

不過，楊丞琳似乎並未受到言論影響，昨(25)日在IG上更新一則貼文，寫下：「恭喜首演大成功！」原來昨日是丈夫李榮浩巡迴演唱會的首場演出，楊丞琳不僅親自到場力挺，事後更曬出多張「愛的視角」照，曝光李榮浩在演唱會時的模樣，並暖心寫下：「場時真的好激動，好為你開心。演唱會很好看，你的用心全都體現在演出中了，相信到場的觀眾也能感受到。」

此外，更於貼文之中寫下：「演唱會也會帶到台灣喔，期待一下吧，祝你們都有一個美好的夜晚！」更親揭：「我的（演唱會）會比他的早帶給你們！」的大喜訊，讓許多歌迷們相當期待，紛紛留言：「期待LIKE A STAR演唱會重啟」、「期待姐姐的演唱會早日回歸，讓我們一起為丞琳打call」、「期待賢伉儷的台灣場。」