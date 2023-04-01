2023新北考古生活節「舶樂嘉年華」將於15日至16日上午10點至下午5點在十三行博物館陽光廣場及新北考古公園舉辦，活動規劃「賞！史上展演」、「做！史上夯品」、「買！史上好物」3大主題區，安排10場主題演出、50款手作體驗、30個創意攤位，強力打造疫情解封後最盛大的跨國考古盛會，邀集國內外博物館以及文化單位一同參與。

十三行博物館長柏麗梅表示，八里自古以來就是島內外貿易的重要據點，考古學家在十三行考古遺址中發掘出許多精美的舶來品，今年考古生活節以海路交流為主題，呼應十三行文化的海洋民族特性。

她說，博物館成立至今將滿20週年，跨國學術、展覽與推廣交流更是從沒間斷過，在「舶樂嘉年華」會場內，可以輕鬆地從台灣逛到韓國、從日本玩到印度，感受跨海貿易的盛況。

新北考古生活節「舶樂嘉年華」活動訊息自上周於社群媒體發布後，立即引起大批「考古粉絲」們的關注，詢問度最高的「做！史上夯品」50款手作體驗皆為免費，採當日現場報名或隨到隨玩。

十三行博物館特別推出「熱門攤位VIP」臉書抽獎活動，只要上「新北市立十三行博物館」官方粉絲專頁於指定貼文留言處標記2位好友，並留言「我要當舶樂嘉年華VIP」，即有資格參加抽獎。活動日期自即日起至6日止，預計7日抽出40名幸運兒。

「熱門攤位VIP」臉書抽獎活動精選8種不同風格主題的特色攤位，國外攤位包括日本兵庫縣立考古博物館「組紐(編繩)體驗」、宮崎縣立西都原考古博物館「滑石勾玉製作」、沖繩縣立博物館・美術館「琉球三世錢製作」、韓國全谷史前博物館「石器使用體驗」；國內攤位包括宜蘭縣立蘭陽博物館「金鯉魚DIY」、陽明海洋文化藝術館「貨櫃船皮雕DIY」、花蓮縣考古博物館「與你相玉」、國立臺灣科學教育館「載浮載沉的分子料理」等。