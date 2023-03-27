美中科技戰角力越打越激烈，香港中文大學（深圳）教授鄭永年表示，在當前複雜的國際環境背景下，中方自主技術發展變得非常重要，發展關鍵是如何跨越中等技術陷阱。他更示警，要防範大陸「技術紅利」快被收割，繼而影響經濟增長的情形。

鄭永年在中國發展高層論壇2023年年會經濟峰會「投資中國：創新驅動高品質發展」分組會上指出，無論是跨越中等收入陷阱，還是實現高品質發展，關鍵是如何跨越中等技術陷阱。

他強調，科技是第一生產力，從價值鏈、供應鏈、產業鏈的角度看，中方還處於中等技術水準。在當前複雜的國際環境背景下，中方自主技術發展變得非常重要。

鄭永年解釋，所謂中等技術陷阱，是指發展中國家憑藉低成本優勢承接發達國家成熟產業的產能轉移，但長期看，由於跨國公司始終將核心技術保留在母國，僅將成熟技術向發展中國家轉移，這意味著，一旦成熟技術轉移的紅利被收割完畢，而發展中國家本土的企業又不能成功打開技術趕超的空間，其經濟增長就會進入長期相對停滯的狀態。

如何跨越中等技術陷阱？鄭永年認為有三個條件。第一，必須具有一大批能夠從事基礎科研的大學和機構。第二，必須具有一大批能夠把基礎科研轉化為發展應用技術的企業和機構。第三，必須具有支撐基礎科研和應用技術轉化的金融支持。

鄭永年呼籲，經濟發展的「三駕馬車」（投資、出口與消費）很重要，但高品質發展不是單純追求GDP增長。「無效的投資使GDP增長，但財富會減少。我們要追求能夠增進國民財富的GDP增長，科學技術就非常重要。」