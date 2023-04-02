刑事局預防科2日表示，有別於以往網購「買家」受騙上當，近來發生多起「賣家」接到聲稱「無法下單、要求簽署金流協定、帳戶認證」等訊息及連結，不慎落入解除分期付款的詐騙陷阱。經警政署刑案數據統計資料，今年3月1日起至3月27日止，解除分期設定詐騙案件計349件，較去年同期277件增加25.99％。

警方說，北部程姓女工程師，上周接到自稱郭姓買家透過通訊軟體Messenger表示，欲購買程女在網路販售的外套，並要求透過「蝦皮購物」下單，待程女傳送蝦皮購物連結予買家後，收到對方聲稱操作無法結帳，並傳送「簽署協議」的連結給程女，程女不疑有他立刻點擊連結進行線上簽署。

畫面顯示稍後會有銀行聯繫，程女於20分鐘後接到自稱銀行客服以＋8862-23615752來電，要求程女簽署蝦皮銀行協議並轉帳新臺幣（下同）12元進行身分驗證，而這筆交易失敗並回沖至程女帳戶，接著假銀行客服要求程女照指示操作轉帳至指定帳戶並用其他帳戶來關閉個資，程女前後以網銀轉帳11筆到對方指定帳戶，直到發現帳戶未有回沖款項及對方失聯，才發現遭詐計58萬元。

另名張姓公務員，上周在網路貼文賣手機，接到自稱李姓買家詢問有無存貨，待張男傳送蝦皮購物連結予買家後，收到對方反傳圖片顯示系統未完善，訂單被系統攔阻無法結帳，請點擊連結，待張男點擊連結後出現要求簽署金流保障，才能進行正常交易的相關文字。

接著張男接到自稱銀行技術部門來電（＋886-227938688）要求按指示匯款，張男不疑有他以ATM操作24筆計43萬元到對方指定帳戶，直到連絡不上對方才驚覺遇上詐騙。

刑事局預防科指出，詐騙集團假冒買家身分，透過網路賣場內部聊天系統、臉書Messenger或LINE聯繫賣家，聲稱「無法下單，並轉而提供假客服連結、QR Code或LINE ID予賣家」，接著由假賣場客服以「賣家未簽署金流服務或協議等名義，要求賣家提供姓名、電話及帳戶資料」，再由假冒銀行人員致電賣家依照指示操作ATM或網路銀行APP匯款詐財。

警方提醒，若接到來電顯示開頭為「＋2」、「＋886」等為詐騙電話，聽到「解除ATM設定」、「簽署金流協定」、「帳戶認證」、「開通正品服務」等關鍵字，請立即掛掉，這就是詐騙。民眾應多加留意ATM沒有解除設定的功能，也沒有辨識身分的功能，同時呼籲購物網站等相關業者應加強防護措施，保障買賣雙方的交易安全。