習近平於兩會後旋即訪問莫斯科，特別是美國勢必要嚇阻中國崛起，以及在俄羅斯與西方走向軍事衝突和經濟脫鉤的背景下，俄羅斯將透過西伯利亞力量兩線的天然氣管道，實現沒有歐美的大歐亞暨太平洋的經濟戰略夥伴圈。在保持俄中印三角軸心支撐與拉攏東協之際，同時北韓與蒙古在中俄關係中的地位也上升。

普丁正在調整俄羅斯向西方一面倒的殘局，在俄中透過正式劃界交往的300多年歷史當中，發展西伯利亞暨遠東一直是維持俄羅斯生存的關鍵要素，少數民族則在俄中關係中發揮調解與緩衝的作用。莫斯科當局視俄蒙中三角關係為減少英美和日本對俄羅斯遠東侵犯的穩定因素。在此基礎上，俄羅斯建立的西伯利亞力量跨界天然氣管道，數年內將實現每年供應中國1000億立方米的目標。習近平訪問莫斯科聲稱中俄關係符合歷史邏輯；普丁上任之後的向東轉戰略，一直在與「中國威脅論」的恐中親西菁英博弈，這次在俄烏軍事衝突中得到解決。習普會後的普丁思想也充分反映在俄羅斯外交理念當中。

基輔佩喬爾斯克修道院的東正教正統之爭，持續遭遇民族激進分子攻擊而浮出檯面，這基本上是前蘇聯領土上親西政策下經濟脆弱造成的典型動盪特徵：政變、恐攻與內戰。普丁向俄國人民表示：我們不是進行所謂的地緣戰略目標而已，我們是在為建立我們國家未來生存的條件而努力。3月31日，普丁簽署了《關於批准俄羅斯聯邦外交政策構想》的法令，該法令並不排除以核威懾進行戰略嚇阻。俄羅斯將對外關係分為建設性、中立與不友好國家三個層次，強調俄羅斯千年文明與俄羅斯多民族作為國際主體之一。

顯然，普丁再次確認普里馬科夫主張的多文明構成多極體系外交方向，強調全球近70億的人口不必服務西方殖民主義下的黃金十億。4月2日，俄國戰地記者塔塔爾斯基遇害身亡，聖彼得堡咖啡館爆炸事件被俄羅斯定調為恐攻。日前一名蘇聯人後代、《華爾街日報》的記者格什克維奇遭逮捕起訴，包含在俄國境內的第5縱隊，都將受到法律訴訟的威脅。美國與俄羅斯之間在對記者施加心理壓力，試圖影響國內外輿論對於俄烏戰爭的觀感，俄羅斯將強化公共外交在地緣政治中的作用。

俄羅斯當前處於戰時戒嚴經濟特點：第一，俄羅斯所有的商業活動將為國防企業服務；第二，俄羅斯的企業將為聯邦各主體地區的社會建設項目服務；第三，俄羅斯企業需要選擇留在俄羅斯或是離開國家。這樣一來，所有的離岸資金將無須國有化，則回到俄羅斯，被西方凍結的寡頭資產與俄羅斯外匯則成為突出西方背信違約的教訓教材。俄羅斯立法規定在特別軍事行動期間，所有離開俄國市場的企業必須由新買家承擔，保證一年內2/3的員工留職留薪且不能停止營業。

針對美國建立C6ISR（命令、控制、通信、計算機、網絡防禦和戰鬥系統）以及情報、監控和偵查，俄羅斯國防部長紹伊古頒獎給Su-27飛行員，獎勵其擾亂接近克里米亞的美國MQ-9無人機墜毀有功，將美國偵查巡邏推回中立海域。俄羅斯特別軍事行動至少要解決幾個問題：第一，核戰略軍事部署，同時強化俄白聯盟對於北約進犯的核戰略壓制。第二，回歸經濟國有公共服務制，為國防和社會建設服務。第三，發展大歐亞暨太平洋經濟圈，以俄中關係為核心，鞏固上海合作組織和金磚國家戰略夥伴關係。因此，由於烏克蘭失去了其戰略和經濟的樞紐地位，致使歐盟會在美國液態天然氣與多元來源的政策下，支持美國的「北約全球化」政策。那麼，歐盟試圖拉攏中國進行調停斡旋，則體現習普會的聯合已不言而喻。

（作者為元智大學助理教授）