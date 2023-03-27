現年33歲的大陸知名男星劉宇寧，今日稍早遭到大陸狗仔爆料，曾在2012年有過一段姊弟戀婚姻，還育有一名孩子，讓不少網友相當震驚，狗仔甚至還在貼文中TAG劉宇寧要他出來面對。對此，劉宇寧也出面回應了。

劉宇寧爆出隱婚生子的消息後，正在趕拍新戲的他還穿著戲服，趁著拍攝空檔開直播，表示「這是第一次說也是最後一次說，首先，我劉宇寧曾經結過婚，當然，也離婚了，然後呢沒有孩子，跟前任也沒有聯繫。今天因為我的原因讓她和她現在的孩子曝光在大眾面前，我相當抱歉，非常對不起，打擾到她的生活。」接著，劉宇寧痛罵狗仔「我身為一個公眾人物，你可以在網路上黑我、罵我，衝著我來就行，但有些人卻打著法律的擦邊球，為了搏流量、博關注，去傷害一個普通的素人，和她的家庭以及未成年的孩子，這在道德法律上都有點過了，即使打了碼也不能把人家的照片公開在網路上，這麼做真的不是人。」

另外，劉宇寧也強調身為藝人本來就沒有什麼隱私可言，這點他無話可說，但再怎麼樣都不能去傷害一個無辜的人及她未成年的孩子，人家已有自己的生活，也過得很好。而他從來沒想過要去隱瞞曾經結婚又離婚的這件事，但考量到對方已有自己的家庭，這些又都是他出道前的事，因此覺得沒必要公開在檯面上造成對方不便，但狗仔的這些行為已踩到他的底線。所以他決定無論會有多複雜、多麻煩都會採取法律措施，保護無辜的受害者，還對方一個公道，並認為這是他應該做的事情。

網友看到後也表示贊同，紛紛表示「沒事的！！」、「我們老粉以前早就知道的呀，都是出道前的事情了」、「這才是真男人」、「我比流言蜚語更早認識你。早就知道的事。這不是我能不愛你的理由。陪伴是最長情的告白」、「好剛，更喜歡妳了」、「你就是我心中最坦蕩的男子」、「不愧是我的哥」意外獲得大眾好評。