新北一名人妻小紅（化名）與丈夫結婚27年，婚後才發現丈夫不僅脾氣不好，衛生習慣還超級差，長年不刷牙、洗手、洗澡，甚至還會猥褻女兒，偷聞女兒穿過的內褲，最後直接離家出走，失蹤迄今已3年，因此心死向法院訴請離婚，法官判准。

據判決書指出，小紅（化名）控訴與丈夫結婚27年，婚後發現丈夫衛生習慣極差，長年不刷牙、不洗手、不洗澡，還曾猥褻過女兒，聞女兒穿過內褲，且丈夫脾氣不好，長年有簽賭、在外欠錢之情事，未負擔家中經濟，還偷偷將其名下不動產出售，不告知搬至何處，長期離家未履行同居義務，迄今約有三年，致雙方婚姻已生重大破綻，無可維持，因此向法院訴請離婚。

法庭審理時，人夫經合法通知，並未到庭亦未提出任何書狀作聲明陳述。

夫妻倆的女兒到庭時證稱，爸爸開始賭博後會對她毛手毛腳，手會伸到她褲子裡，他衛生習慣不好，也不刷牙，後來就失蹤了，也不讓人家知道他住哪裡，爸爸平時也沒有在工作，都是靠媽媽，「他自己有一間房子就賣掉了，賣掉的錢也沒有給媽媽或我」。

法官認為，雙方婚姻存續期間，人夫除未能共同負擔家庭生活費用，且未能良性與妻子溝通，更有簽賭之惡習，導致在外欠款，進而出售房屋擅自與妻子分居，未再與妻子聯繫共營婚姻生活，雙方長久無感情交流及互動，亦無法溝通尋求解決婚姻困境，感情必然疏離，無法達成實質夫妻生活之婚姻目的，任何人於此客觀情況下，均將喪失維持婚姻之意願，雙方婚姻確有難以回復之破綻，因此判准2人離婚。