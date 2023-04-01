新加坡總理李顯龍對中國進行6天的正式訪問至今日結束，期間獲最高待遇，一連會晤中共前四號人物，包括中國國家主席習近平、國務院總理李強、全國人大委員長趙樂際以及全國政協主席王滬寧。昨日下午與王滬寧會面時，李顯龍提到了一張三十年前老照片，該照片中有當時的新加坡副總理李顯龍，還有時任上海復旦大學教授王滬寧。

新加坡《聯合早報》今日公開了這張於1993年拍的照片。泛黃的照片中，穿著白襯衫與李顯龍微笑交談的，正是現任中共政治局常委王滬寧。

當年的王滬寧是一臉書卷氣的青年學者，正在復旦大學國際政治系任職，帶領復旦辯論隊到新加坡參加1993年新加坡首屆國際大專辯論比賽。復旦大學派出豪華陣容，辯論隊教練是現代中國哲學界的泰鬥人物俞吾金。辯手包括後來當過中央電視台主持人的姜豐，成為復旦大學副教授、江蘇衛視《最強大腦》主持人的蔣昌建，而顧問正是如今已躋身中共最高領導層的王滬寧。復旦辯論隊在那次比賽中一舉奪魁。

當年在奪得辯論賽冠軍後，王滬寧曾寫下了長文《顧問手記—93新加坡辯論感想》。他在文章中用很大篇幅提到對新加坡的印象，對新加坡的建設和治理不吝贊美，稱新加坡是一個「有許多美好回憶的地方」。他驚嘆「這20年中新加坡在經濟上取得的成就」，稱當時新建的樟宜機場寬大、富麗、電子化的程度，不亞於舊金山機場、紐約的甘迺迪機場或法國的戴高樂機場，上海的機場相比之下就遜色很多。他也贊嘆「新加坡的城市建設也是亞洲一流的…美觀大方，很有氣派。西方國家的一些舊城區，還不能與之相比」。

正是因為這一場30年前辯論會的機緣，讓當年41歲的李顯龍和38歲的王滬寧30年前就產生了交集，也讓他們在30年後各自以國家領導人身份齊聚北京人民大會堂時，還能提起這段往昔。