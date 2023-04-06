新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑今拜會桃園市長張善政，除恭賀就任市長一職，也期盼桃園與新加坡未來在水利、科技、觀光、環保及永續城市等領域有更多合作與交流機會。

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑今拜會桃園市長張善政。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

張善政首先感謝葉偉傑特地到訪桃園並蒞府拜會，他說，新加坡政府行政效率高，數位化發展時程早，並利用數位科技加速政府治理，值得桃園學習。近期與美國飛安基金會合作的亞太航空安全中心也落腳新加坡，桃園為國際機場所在地，未來可共同探討區域飛航安全等機場城市發展議題。

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑今拜會桃園市長張善政。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

葉偉傑說，桃園是台灣重要城市，過去與桃園互動頻繁，雙方在城市發展理念及進程相似，也面臨許多共通問題，如人口老化、人力資源缺乏等，而為解決此等問題，可運用人工智慧、數位治理等工具，補足人力缺口，雙方在各領域發展上也各有所長，可透過互相交流共同發現解決方案。

張善政說，新加坡發展具有國際眼光，是以科技、多元文化聞名的世界級城市國家，疫情後，雙方旅客人數也逐漸恢復到疫情前水準，桃園目前正在提升觀光亮點，以提升國際知名度，吸引更多國際旅客來桃園旅遊。

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑今拜會桃園市長張善政。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

張善政說，桃園每年以不同主題辦理大使日活動，邀請駐台使節體驗桃園多元文化、棒球活動及豐富自然生態，感謝葉偉傑積極參與桃園活動。桃園市政府將於今年8月11日至10月15日辦理國際級「世界客家博覽會」，新加坡也有許多客家族群，歡迎代表共襄盛舉。

葉偉傑也邀請張善政今年9月率團參加由新加坡舉辦的世界城市高峰會，與全球各城市探討永續城市發展藍圖及實際作為，並分享桃園在地成功經驗，共創包容且韌性的宜居城市。