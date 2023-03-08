金曲歌王荒山亮遭爆涉性侵疑雲，據悉女方本想以100萬元和解，但荒山亮只匯款1萬就失去聯繫，讓女方氣到赴警局報案，並揭露兩人談判的對話內容，不過好友康康知情後笑稱「飯局妹也沒那麼貴」，對此，知名律師呂秋遠坦言此評論讓人相當不舒服，忍不住怒斥：「這些仇女的護友言論，就不需要多說了」。

呂秋遠指出荒山亮被指控性侵害，雖然此案進入司法程序，但針對個案很難評論真假，未料卻看到康康做出「飯局妹也沒那麼貴」的評論，讓他忍不住怒斥：「你給我解釋解釋，什麼叫做飯局妹，什麼叫做貴？性侵害這種行為，是相當私密，而且不容易證明的犯罪」，指出有女網友傾訴小時候被父親性侵遭遇，沒想到父親年老後，想要對她請求扶養遭拒，法院卻給出「他畢竟曾經養過你」的回覆，讓對方動怒反嗆：「那麼我曾經被性侵，你們知道嗎？」

呂秋遠認為現今社會，會加諸條件在無辜的被害人身上，像是要求「不能穿著暴露、不能去危險的地方，不要讓自己身陷險境，不要引誘挑逗人家，被性侵害要激烈抵死反抗，不然怎麼顯現貞操的可貴」，甚至指出被性侵要哭泣、要驗傷，還要立刻報警，不能跟對方談和解，否則就是想要給男人「仙人跳」的傳播妹或飯局妹，讓他忍不住怒嗆：「夠了沒」。

呂秋遠指出荒山亮本就不該跟其他人發生性關係，倘若按照康康的邏輯，是否早該報警指控女方恐嚇取財，為何非得等到女方報案才跟進？忍不住感慨：「以和為貴、清官難斷家務事，又是什麼鬼東西？」至於是否為是性侵害？他強調一切留給司法公斷，至於仇女的護友言論就不必多說。