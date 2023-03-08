Netflix推出紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，揭露韓國4名宗教領袖駭人聽聞的真實案例，其中「攝理教」教主鄭明析性侵多達百名女性，荒淫行徑可說是人神共憤，引發社會關注，來自香港的受害者葉萱，出面指控遭鄭明析性侵一案仍在審理，前男友A男在7日以證人身分出庭時，聲稱葉萱為了取得關鍵性證據，竟犧牲自己再讓對方性侵一次，引發各界譁然。

在《以神之名：信仰的背叛》中，被害女子葉萱聲淚俱下控訴遭鄭明析性侵過程，更曝光34秒內容不堪入目的錄音檔，昨(7日)前男友A男出庭作證，指出葉萱向他表示要脫離鄭明析掌控，決定向對方做「最後道別」，但為了能掌握對方犯行，A男提醒葉萱要「錄音存證」，果不其然慘遭鄭明析性侵得逞，好在錄下1小時37分的音檔，成為能扳倒鄭明析的關鍵證物。

葉萱指控遭鄭明析性侵。（圖／翻攝自Netflix）

葉萱從2018年至2021年之間，被鄭明析性侵多達17次，A男透露自己所知次數就多達4次，更指出葉萱遭性侵地點遍及各處，鄭明析有時甚至不顧旁人在場，直接強逼她躺下並性侵得逞，完事後還會強調「你現在得救了」，起初葉萱把鄭明析當作「彌賽亞」尊崇時，只能說服自己是在接收「神的愛意」，事後更被洗腦到認為遭性侵是「正常」行為。

葉萱更被指出當時會說服其他女信徒接受鄭明析的狼行，有時甚至目睹整個過程，如今良心受到苛責的她，決定全盤托出讓鄭明析受到法律制裁，她也透露當初因為在學校遭排擠，加上父母感情失和，無人能傾訴情緒的狀況下，便加入「攝理教」，接著在鄭明析「召見」下慘遭性侵，如今提到這段不堪回憶當下泣不成聲。