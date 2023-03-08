53歲金曲歌王荒山亮日前遭爆涉入性侵疑雲，女方本想以100萬元和解，但荒山亮只匯款1萬後就無下文，因此雙方對話紀錄遭到曝光，女方也向警方報案；荒山亮今(8)日下午2時許抵達林口警分局，駁斥「絕對沒有違反性自主等情事」。

荒山亮在今(8)日下午2時許在友人以及律師的陪同下，出現在林口警分局，面對大批媒體詢問，荒山亮僅低調回應稱「謝謝，絕對沒有違反性自主等情事，先讓我進去完成程序，稍後會再做說明」，隨後進入警分局說明案情。

荒山亮完整聲明稿如下：

各位媒體先進及關心的朋友們關於A 女士指控的法律部分，目前已由相關單位谁行真相釐清中，我尊重法律專業處理流程，因偵查階段不能公開，敬請原諒暫時無法對外講述細節。但是本人在這裡向社會大眾鄭重聲明，絕對沒有A女士所謂之違反性自主等情事。

這段期間，A 女士多次向我強調其豐沛社會背景和背後勢力強大等等，屢次索取鉅額金錢等行為，實在令我心生畏懼、疲於應付心力交瘁。我一直是一個專心創作音樂的寫作者，20 多年來在自己的工作崗位上，兢兢業業努力工作，從未有害人之心。相信是非曲直自有公義，真理終會歸於正道，我將無懼地面對司法檢驗來證明清白，也將會為釐清真相保護權益而進行追訴！

感謝一路支持的粉絲與家人陪伴，對於浪費寶貴社會資源，阿亮深感遺憾，也希望此事件能盡快落幕，謝謝大家！