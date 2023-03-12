近日Netflix推出紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，內容圍繞韓國4名宗教領袖駭人的真實故事，其中揭露攝理教教主鄭明析假借宗教性侵多名女信徒，行徑令人髮指，隨即許多網友發現不少名人是該教成員，其中南韓演員姜志燮被挖出是教會成員，他火速發出黑底道歉信，引起網友議論。

南韓42歲演員姜志燮（강지섭）外型高大帥氣，入行數十年，拍攝過許多韓劇，不料隨著網上對攝理教的討論，有人發現姜志燮疑似也是攝理教的信徒，他2012年3月16日曾發文寫下「人生導師的生日，生日快樂，老師」，而攝理教主鄭明析的生日恰好就是3月16日，姜志燮同時是基督教徒，曾透露是為了向更多人傳教才當演員，：「沒有行程的時候，就會去參與海外傳教和志工活動，我的最終目標就是傳教，為了向更多人傳教，在演員這條路上我會繼續努力。」

除此之外，姜志燮的家中有一幅耶穌像的照片，與攝理教推廣的耶穌照一樣，對此姜志燮向《韓國聯合通訊社》澄清是大學時不懂事被拉去參加教會活動：「只是周末去做禮拜的程度而已，沒有參與其他活動，（鄭明析）說自己是彌賽亞，把他神化的氛圍很奇怪，所以4到5年前就沒去了。」姜志燮強調自己是看了記錄片才知道鄭明析的惡行。

南韓演員姜志燮被發現曾是攝理教信徒。（圖／subsub0206 Instagram）

姜志燮今（12）日以黑底圖在社群平台發文道歉，表示自己原以為攝理教就是普通教會，對於教主鄭明析的性侵行為他表示不知情，是事件爆發前就隱約覺得教會氛圍不對，於是就離開了，他向所有受害者喊話：「致以最深切的哀傷」。

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