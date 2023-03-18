一年一度「中華民族海內外同胞聯合祭祖大典」盛會，18日在台中市清水區天帝教天極行宮道場舉行。（主辦單位提供）

一年一度「中華民族海內外同胞聯合祭祖大典」盛會，18日在台中市清水區天帝教天極行宮道場舉行。（主辦單位提供）

一年一度「中華民族海內外同胞聯合祭祖大典」盛會，18日在台中市清水區天帝教天極行宮道場舉行。（主辦單位提供）

一年一度「中華民族海內外同胞聯合祭祖大典」盛會，18日在台中市清水區天帝教天極行宮道場舉行。（主辦單位提供）

一年一度「中華民族海內外同胞聯合祭祖大典」盛會，18日在台中市清水區天帝教天極行宮道場舉行，由中華天帝教總會理事長黃德賢擔任總主祭。兩側高聳漢、滿、蒙、回、藏、苗、僮、傜、黎、高山族等族旗幟，並豎立代表中華道統一脈相傳的伏羲、炎黃堯舜禹湯、文武、周公、孔子，及國父孫中山先生等12聖像，以示先聖、先賢開創我華夏民族貢獻與崇敬。

主辦單位表示，今年開春以來全球經濟、政局動盪不安，區域戰爭持續紛擾，影響人心，地球生態失衡引起天災，主辦單位持續舉辦「祭祖大典」，一方面期許藉此活動推展倫理道德的正面功效，另一方面也祈願帶給社會、國家一股穩定祥和的正面力量。

主辦單位說，多年來各界持續參與中華民族海內外同胞聯合祭祖大典，重視中華文老根，承先啟後。「慎終追遠」、「飲水思源」是我中華民族最珍貴的精神，大家都是同根同源的炎黃子孫，和諧相親，共創繁榮遠景，是共同追求的目標。

台灣地區「祭祖大典」，於1973年在台北由中華倫理教育學會，以及台灣社會名流共同發起舉辦，隨後承天主教于斌樞機主教倡導，全國各界響應奉祀「中華民族列祖列宗之神位」進行祭禮，是為台灣地區「祭祖大典」之濫觴。1999年起，由天帝教接續承辦，至今第24年，與祭者前後超過40餘萬人，深耕深根中華文化，不餘遺力。

祭祖儀禮遵循明朝古禮進行，依序為迎神、初獻禮、亞獻禮、三獻禮、各界代表上香、最後是賜福禮及送神，過程莊嚴隆重，虔敬典雅。「祭祖大典」由主辦單位中華天帝教總會理事長黃德賢擔任總主祭兼初獻禮主持，亞獻禮主祭者為山達基教會董事長薛智元，三獻禮主祭者暨送神，由台中市政府民政局長吳世瑋擔任。賜福禮者由天帝教樞機使者何英俊擔任。