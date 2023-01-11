參觀佛陀紀念館「寺廟就是一座工藝博物館」。(佛光山提供／林雅惠高雄傳真)

「佛光山2023年春節平安燈法會」自1月22日至2月19日（農曆正月初一至廿九）展開，將有一系列精彩活動，除有傳統的賞燈、叩鐘、祈福，還有雲宇宙、3D劇場、AR等現代科技展現、適合闔家大小觀賞的無人機、光照大千等，歡迎民眾到佛光山參觀，以歡喜心情迎接新的一年。

佛光山春節平安燈法會以佛光山開山星雲大師題寫的新春賀辭「仁和安康．富樂吉祥」為主軸，今年主燈「鳳凰展翅呈吉祥」，期以象徵祥瑞的鳳凰展翅高飛的意象，寓意朝向美麗幸福的生活，成就「仁和安康．富樂吉祥」的景象。

星雲大師說：「2023癸卯兔年，以慈心待人，一切好事皆圓滿。」3年的疫情使得人心惶惶，若能發揮慈悲心，相信接下來這一年很多事情都可以圓滿。

活動以四大主題「仁和安康迎癸兔、賞燈走春科技風、富樂吉祥增福慧、文創美食好事集」呈現，涵蓋傳統的賞燈、叩鐘、祈福，還有佛光雲宇宙、祼眼3D劇場、AR等現代科技展現，以及備受好評、適合闔家大小觀賞的無人機、光照大千等。

可愛的兔子花燈分布在佛光山全山。(佛光山提供／林雅惠高雄傳真)

佛陀紀念館萬人照相台有高達10米的富樂兔及吉祥兔。(佛光山提供／林雅惠高雄傳真)

慧傳法師介紹各式主題花燈及結合科技的各項體驗，展現佛光山的與時俱進，位於曼陀羅園的主燈「鳳凰展翅呈吉祥」，高達11米，展現昂首起飛之勢，並有動態呈現；有感疫情使人心鬱悶，希望以鳳凰展翅的意象，看到絕處逢生，來年會更好。

佛光山大雄寶殿「吉星高照－無人機高空燈光獻禮」今年有500架無人機、10分鐘演出，精彩程度更勝以往，值得期待。「祈福天燈佛護佑－3D裸眼劇場」，結合時下流行的裸眼3D劇場，大佛栩栩如生，彷彿就在眼前。

「仁和安康．AR說法－噴漆藝術擴增實境」，約8公尺長的彩繪噴漆創作，下載程式，透過手機就可看到飛天灑花、流水瀑布的人間淨土，及「佛光雲宇宙」，下載並註冊成功登入完成任務，就有機會獲得結緣品或參加抽獎。

「佛光山2023年燈籠創意彩繪比賽」有來自海內外、各道場和學校提供或參賽的彩繪燈籠，布置在菩提路、32養生蔬食館等處，並有網路票選，現場線上皆可欣賞這些美麗花燈。還有從斜張橋即可望見7米高的「雲端巧兔」，及各式與兔年有關的充氣造型花燈。

佛館春節藝文展演活動，包含四個亮點「光照大千慶團圓、點燈祈福佑平安、鐘聲敲響智慧長、富樂吉祥一整年」。「2023光照大千祈福活動」在每天晚上7點的第一場有漫天雪花的夢幻景象，萬人照相台有高達10米的富樂兔、吉祥兔。

另大覺堂台北曲藝團「時來運轉說唱秀」公益演出，展覽則有「寺廟就是一座工藝博物館」、「佛教海線絲綢之路－新媒體藝術特展」等。

另外，主燈「鳳凰展翅呈吉祥」現場有標示最佳拍照處，讓大家可以用最好的角度與主燈合影，佛光山大雄寶殿叩鐘和佛館叩鐘都只在春節開放，務必把握，想了解宮廟文化可以參觀佛館的「寺廟就是一座工藝博物館」，禮敬大廳二樓有經濟又實惠的百味軒自助餐，歡迎民眾趁著春節連假不妨到佛光山走春祈福。