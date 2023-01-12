富邦金控2023年聯合徵才計畫起跑了！金控暨各子公司今年度預計招募6500人，職缺需求包含海內外業務發展、資訊科技、數據分析、資訊安全、客戶服務與風險管理等；另外，將擇優錄取50至60名儲備幹部（MA）。

富邦MA計畫自即日起至3月底開放履歷收件，開放招募達24個組別，包括永續發展、數據分析、資訊科技、數位創新與行銷、經營管理、法人金融、風險管理、投資研究、金融商品等多元領域，爭取想要追求精彩生活、勇於提出自我主張的年輕世代加入，在富邦寬廣的舞台一展長才、成就無限可能。

富邦金控MA計畫持續儲備ESG永續發展、經營管理、數據分析等領域人才，今年更新增資訊科技組，邀請對於創新技術研究與敏捷式專案管理感興趣的科技菁英踴躍應徵。

子公司部分，富邦證券因應版圖持續擴張，MA招募組別增加為七組，擴大招募客群經營組、數位平台組、高頻業務組、法人業務組等多元職務組別，邀請不限科系背景，嚮往證券交易產業、多元輪調歷練學習，且具備數據分析、數位行銷企劃、業務推展等經歷的年輕新血積極投遞履歷。

富邦人壽MA招募今年聚焦兩組，國際財務組歡迎具國際大型會計師事務所工作經驗者轉職挑戰，保險科技組則期待具有資料分析與數據建模經歷者來一展長才；向來熱門的台北富邦銀行MA職缺，今年亦推出六個徵才組別，包含：法人客群組、金融市場組、產品策劃組、數位創新組、風險管理組、永續發展組等，對於期待加入銀行業、目標明確且渴望快速累積工作成就的優質人才來說，是絕佳的機會。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控以成為亞洲一流金融機構為願景，持續深耕台灣及亞洲區域佈局，截至2022年底，富邦金控已連續14年蟬聯台灣金控業每股獲利(EPS)龍頭；連續五年入選《財星(Fortune)》雜誌全球500大企業。