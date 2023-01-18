美國重磅企業再度傳出裁員消息。據外媒報導，微軟擬裁員上萬人，人力資源與工程部門都將裁撤部分職位。

英國Sky News報導，消息人士透露微軟計畫裁員約5%，相當於約11,000人。

彭博援引知情人士報導，微軟一些工程部門擬在周三裁員，而這次微軟的裁員幅度將遠大於過去一年來實施的幾波裁員。

Insider則報導，微軟的招聘部門可能裁員多達三分之一。

如果報導屬實，這將是美國科技業最新的裁員行動，此前亞馬遜和臉書母公司（Meta Platforms Inc）等企業已經宣布裁員，以應對需求放緩和全球經濟前景惡化。

微軟此舉意味著科技業的裁員潮可能還未完待續。

Morningstar分析師Dan Romanoff表示，微軟即將進行的另一波裁員顯示大環境沒有改善，且可能繼續惡化。

微軟拒絕對這些報導發表評論。

根據相關文件，截至6月30日，微軟擁有22.1萬全職員工，其中在美國有12.2萬人，在美國以外有9.9萬人。

由於PC市場市場低迷不振，微軟被寄予厚望的雲端運算部門 Azure也面臨增長放緩的壓力。

微軟第一財季（截至2022年9月30）營收年增11%，為501.2億美元，僅略高於分析師預估的496.1億美元。淨利年減14%，為175.6億美元。

智慧雲部門（Intelligent Cloud，包括Azure公共雲、Windows Server等業務）營收年增20%，為203.3億美元，略低於市場預期的203.6億美元。其中，Azure營收年增率從前一季40%下滑至35%，落後市場預估的年增36.5%。

微軟去年7月宣布已經裁掉一小部分職位，新聞網站Axios去年10月報導，微軟在數個部門裁員近1,000人。

該公司將於1月24日發布財報。