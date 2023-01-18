蘋果周二突然較慣例提前了好幾周發布新版MacBook電腦，這次的新品將搭載最新版的M2處理器—M2 Pro和M2 Max，以推進採用更多自家設計生產之零組件的計畫。

在仰賴英特爾15年之後，蘋果在2020年宣布將採用自家設計的處理器。

配備最新版M2處理器的Mac mini價格自599美元起跳，將於1月24日開賣。採用最新M2晶片的14寸與16寸MacBook Pro價格自1,999美元起跳，相較之下，配備原M2版13寸MacBook Pro售價為1,299美元。

前一日在傳聞界沈寂已久的知名蘋果爆料人Jon Prosser透露蘋果將在1月17日周二發布消息。業界臆測這可能是更新版的MacBook Pro即將首度亮相。

Prosser透露蘋果將發布消息，但也僅此而已，沒有更多下文。其合作夥伴Ian Zelbo表示這個消息與硬體有關，可能是期待已久的M2系列新版MacBook Pro電腦。

彭博科技記者、有「蘋果爆料大神」之稱的Mark Gurmann原本預期採用M2 Pro和M2 Max晶片的新版MacBook Pro將在2022年推出，但後來改口稱受到供應鏈問題影響，蘋果已經該新款高階筆電的發布時間延後到2023年。

在談到今天意外的新品發表，Canalys分析師Runar Bjorhovde表示，這一切都與晶片組過渡進程延遲有關，因為延遲的關係，所以蘋果一直面臨著選擇：是要等到傳統、預期中的發布時間再做，還是乾脆做一些令人出乎意料的事。這是一種讓消費者和競爭對手大感意外的好方法，在整體PC市場低迷不振之際，這麼做可能引起一些聲量。

蘋果周二股價上漲0.88%，收在135.94美元，表現優於普遍疲軟的美股大盤。該消費巨頭去年股價下跌約27%，創下2008年金融危機以來最大年線跌幅。

蘋果周二表示，新款M2 Pro晶片的電晶體數量比M1 Pro增加近20%，數量更是M2的兩倍，可讓Adobe Photoshop等應用程式「以前所未見的速度」運行繁重的工作。

根據顧能（Gartner）周二發布的報告，蘋果在去年取代了晶片製造商輝達（Nvidia）、擠進以營收計全球前十大半導體公司之列。蘋果的晶片委由台積電製造。

顧能副總裁Andrew Norwood表示，我們估計在2022年，這些蘋果晶片的價值相當於176億美元。價值增加主要因為晶片越來越複雜而成本也越來越高。

蘋果通常會在3月舉辦當年度的第一場活動，並推出iMac和配件新品。彭博社在今年初曾報導，在今年的春季發表會上，蘋果還可能推出備受期待的AR/VR頭戴顯示器。