小編今（19）日精選5件不可不知的國內外財經大事。蘋果18日宣布推出新一代M2 Pro及M2 Max處理器，均採用台積電第二代5奈米製程。M2 Pro擴展M2處理器架構，提供高達12核心中央處理器（CPU）及高達19核心繪圖處理器（GPU），M2 Max以M2 Pro的功能為建構基礎，配備高達38核心GPU、雙倍統一記憶體頻寬、及高達96GB的統一記憶體。

【1】蘋果Mac最強處理器 台積電通吃

蘋果採用小晶片（chiplet）設計並採用台積電先進製程及先進封裝技術，打造強大的M2 Pro及M2 Max處理器。M2 Pro擴展M2架構提供高達12核心CPU和高達19核心GPU，以及高達32GB的快速統一記憶體。M2 Max以M2 Pro的功能為建構基礎，配備高達38核心GPU、雙倍統一記憶體頻寬、以及高達96GB的統一記憶體。

【2】2022經濟成長2.43％ 沒保三

主計總處18日公布2022年GDP概估指出，受出口衰退拖累，去年第四季經濟成長遠低於預期，由原預測1.52％轉為-0.86％，終結26季正成長，為金融海嘯以來最大負成長，影響所及，去年全年經濟成長率也降為2.43％，創六年來最低，去年及今年都無法保三。

【3】哭ㄚ! 普發6,000元 將延至清明節

2月底普發現金無望了！立法院經濟、財政等5大委員會18日舉行聯席會議，審議「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，但國民黨立委堅持普發現金1萬元，且朝野各黨對特別條例的名稱、內容、附帶決議，都沒有共識，全部保留朝野協商，19日最後一天院會無法三讀，2月28日無法順利全民發放6,000元現金，將拖到清明節。

【4】保費大衰退 壽險業務員出現17年來最大流失

2022年壽險總保費創有史以上最大衰退幅度，亦影響壽險業務員「飯碗」。據壽險公會統計，2022年底壽險業登錄業務員人數共37萬5,286人，比2021人減少12,681人，是2005年之後、即17年來登錄人數減少最多的一年。

【5】日銀按兵不動 日圓應聲跳水

日本央（銀）行（BOJ）18日政策聲明不符市場預期，除繼續維持超低利率，外界期待進一步放寬的殖利率曲線控制（YCC）政策，也未做任何調整。日圓與日本公債殖利率應聲雙雙下挫；日本股市收在1個月高點。