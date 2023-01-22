全球經濟前景看淡，消費市場需求下滑，拖累韓國半導體庫存天數高達20周（約5 個月），若加上客戶手中的庫存，將一舉衝上30周，雖然下半年有機會復甦，但韓媒憂心，全球兩大記憶體廠三星和SK海力士今年恐面臨更大虧損。由於半導體產業是帶動韓國經濟成長的重要命脈，一旦晶片業大崩潰，將引發骨牌效應。

據ETnews報導，目前韓國半導體（多數為記憶體晶片）庫存天數衝上140天，相當於20周時間，比過去平常僅5~6周高出4倍之多。而分析師先前預估，至去年底DRAM晶片庫存天數10周、NAND Flash快閃記憶體晶片存貨14周，不到1個月已高達20周，顯見產業面臨嚴峻挑戰。

智慧手機、PC和伺服器業者為順利生產其產品，通常會提前備貨晶片，因此若加上這些客戶手中持有的晶片數量，庫存天數將飆上30周，當前消化存貨至少需要7~8個月時間，意味著南韓記憶體產業寒冬將持續到下半年。

庫存天數飆升代表需求減少，全球前兩大DRAM廠三星和SK海力士今年營運恐進一步惡化。三星去年Q4營業利潤暴跌69%，目前市況仍不明朗；SK海力士Q4財報尚未出爐，外界估恐虧損約1兆韓元（約台幣246億）。