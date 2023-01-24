中國是蘋果iPhone的主要生產地，過往約占蘋果全球供應量的一半，不過近年似乎有被印度取代的趨勢，印度貿易部長Piyush Goyal透露，蘋果希望把在印度生產比重提高到25%，遠比目前的5%~7%左右還要高。

根據路透報導，近日印度貿易部長Piyush Goyal在一次會議上表示，蘋果持續把生產業務遷出中國，蘋果目前已有約5%~7%的製造業務在印度，他們的目標是提高此比率到25%。蘋果對此則沒有回應。

蘋果已在印度押下重大投資，包括2017年透過緯創在印度開設iPhone組裝廠。消息人士透露，全球最大的蘋果手機製造基地富士康，也計劃在兩年內將印度iPhone工廠的員工人數增加兩倍。

另根據南華早報報導，DigiTimes Research最新預測顯示，預估到2027年，印度將占iPhone總產能的50%。

值得關注的是，近年印度和中國這兩個亞洲人口最多國家的關係跌至冰點，印度正試圖擺脫對中國的經濟依賴，包括對中國在印度的投資進行審查，封殺數百款中國的手機應用軟體，並限制中國企業參與印度的基礎建設和提供電信商設備等，報導稱，印度在戰略上與中國脫鉤，背後目的是想發展自己的製造業。