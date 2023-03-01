京鼎董事會同步通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利13.8元、盈餘配發率56.01％，雙創歷年新高，以2月24日收盤價207.5元計算，現金殖利率達6.65％。公司將於5月30日召開股東常會，全面改選董事。

京鼎2022年第四季合併營收41.81億元，季增3.11％、年增達24.39％，續創新高。毛利率略降至29.3％，仍優於前年同期、創歷史第三高。營業利益9.41億元，季增13.66％、年增達77.74％，連4季創高，使營益率同創22.51％新高。

不過，雖然本業營運持續走揚創高，惟受新台幣匯率強升干擾，拖累業外顯著轉虧影響，京鼎2022年第四季歸屬母公司稅後淨利4.16億元，季減達47.03％、仍年增15.7％，每股盈餘4.23元，雙創同期新高。

累計京鼎2022年合併營收148.43億元、年增21.2％，營業利益29.51億元、年增達48.42％，雙雙連3年創高。毛利率29.06％、營益率19.88％，優於前年25.25％、16.24％，歸屬母公司稅後淨利23.19億元、年增達55.78％，每股盈餘24.64元，亦全數改寫新高。

京鼎2023年1月自結合併營收11.75億元，雖月減10.82％至近8月低點，仍年增3.76％、改寫同期新高。法人預估京鼎首季淡季營收季減約1成、仍可優於去年同期，受惠新產品貢獻提升，配合竹南新廠投產挹注，今年營收力拚個位數成長、再創新高。