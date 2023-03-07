瑞智7日董事會承認去年財報，去年銷售台數1,515.15萬台，去年合併營收183.71億元，稅後純益7.02億元、淨利歸屬母公司6.88億元，EPS從前年1.08元增加至1.38元。董事會也決議每股配發現金股利0.90元，提報至6月15日股東會討論，並全面改選董事。以7日收盤價17.8元計算，現金殖利率5.06％，除息基準日為4月21日。

瑞智表示，瑞智去年銷售量及合併營收雙雙下滑，主因受俄烏戰爭、美國升息、各國通膨加劇及大陸防疫封控等因素影響，致使大陸及歐美市場終端消費需求疲軟。瑞智調整銷售結構、美元升值及調整外幣部位避險，去年下半年大宗原物料走跌，是去年營收下滑、獲利卻年成長35.5％的主因。

瑞智7日也公佈2月銷售119.48萬台，年減7.13％；2月合併營收13.17億元，年減13.92％。前二月累計銷售217.78萬台，年減26.87％；前二月合併營收24.5億元，年減32.37％。