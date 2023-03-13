豆府董事會同步通過股利分派案，決議配發每股現金股利10元、盈餘配發率達96.53％，雙創歷年新高。以10日收盤價259元計算，現金殖利率約3.86％。公司訂3月30日除息交易、4月26日發放現金股利，並於5月30日召開股東常會，全面改選董事。

豆府2022年第四季合併營收6.97億元，季增1.63％、年增15.43％，歸屬母公司稅後淨利1.06億元，季增達26.83％、年增達23.44％，每股盈餘4.11元，全數改寫新高。毛利率53％、營益率17.47％，雖略低於前年第四季，營益率仍創歷史次高。

累計豆府2022年合併營收24.15億元、年增達34.77％，歸屬母公司稅後淨利2.67億元、年增達74.67％，雙雙改寫新高，每股盈餘10.36元，為2016年以來近6年高點。毛利率52％、營益率13.2％，優於前年50.06％、8.8％。

豆府表示，隨著疫情逐步趨緩，2022年民眾出門消費意願明顯回溫。集團去年合計新展10家店，包括開出新品牌「阿達師五星麵舖」，同時戮力強化實際到店體驗、調整既有門市體質，雖然去年合計僅淨增3家店，但集團整體營運表現較前年明顯提升。

豆府集團總店數截至去年底達63家，包括「涓豆腐」22家、「北村豆腐家」17家、「韓姜熙的小廚房」11家、「飛機河粉」2家、「銅盤」1家、「姜滿堂」3家、「帕泰家」4家、「釜山宗家」1家及新品牌「阿達師五星麵舖」2家。

在疫情管制逐步解封帶動下，民眾消費力道持續暢旺，豆府2023年2月自結營收2.38億元，雖較1月新高減少18.57％、仍年增達18.63％，創同期新高、歷史第四高。累計前2月合併營收5.32億元、年增達40.81％，續創同期新高。

展望2023年，豆府表示將積極持續展店，新增門市數希望較去年增加、目標達逾10家。除了持續拓增門市規模外，集團同步多角化經營，透過即食與冷凍食品陸續上市，可望為營運增添成長動能。