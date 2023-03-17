詮欣2022年合併營收為18.73億元，年增17.11%，營業毛利為6.78億元，年成長44.83%，合併毛利率為36.21%，營業淨利為3.24億元，年增88.69%，稅後盈餘為3.21億元，年增1.2倍，每股盈餘為4.06元。

詮欣董事會決議每股配息3元。

詮欣今年前2月合併營收為3.72億元，年增16.32%。

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