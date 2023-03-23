受到全球通膨升息等因素影響，興勤2022年合併營收為74.63億元，年減0.5%，營業毛利為26.33億元，年減18.71%，合併毛利率為35.29%，年減7.9個百分點，營業淨利為14億元，年減34.1%，營業淨利率為18.76%，年減9.57個百分點，稅後盈餘為13.73億元，年減12.9%，每股盈餘為10.72元。

興勤主要產品為熱敏電阻、壓敏電阻(MOV與MLV)及傳感器，其中壓敏電阻功能為過電壓保護，熱敏電阻則為過電流保護，而熱敏電阻又依溫度分為正溫度係數熱敏電阻(PTC)及負溫度係數熱敏電阻(NTC)，由於壓力傳感器在車用及工業應用前景看俏，成為興勤鎖定要擴大的產品線。 興勤亦鎖定電動車/儲能/太陽能/5G通訊為未來營運發展重心，並深化與美國、東南亞及東北亞地區佈局。 興勤今年前2月合併營收為10.93億元，年減10.91%，興勤董事會決議每股配息5.4元，並訂6月13日舉行股東會。