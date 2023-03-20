全球通膨升息、大陸防疫政策重創智慧型手機及消費市場，讓庫存滿手的手機PA庫存去化緩慢，致使全新2022年營運逐季、逐月走低探底，2022年合併營收為26.03億元，年減27.84%，稅後盈餘為5.44億元，年減36.3%，每股盈餘為2.95元。

受到農曆年長假、部分訂單遞延至3月影響，全新2月合併營收下滑至9823萬元，年減62.58%，累計前2月合併營收為2.1億元，年減61.98%。

不過，隨著終端庫存逐漸去化，農曆年後客戶端陸續回補庫存，全新產能利用率已較過年前回升，陳建良表示，3月已經看到部分春燕開始顯現，2月將是2023年低點，今年營運可望如翹翹板逐月逐季慢慢往上。

日系最新報告預估，全新2023年第1季合併營收約3.76億元，季減26%，年減55%，並下修全新2023年及2024年每股盈餘預估17%及31%，但日系外資表示，仍然期待全新在2023年下半年強勁反彈，今年全年營收將是第2季優於第1季，下半年比上半年好；維持全新「買進」評等，目標價則由95元提升至100元。