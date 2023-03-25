不少人都關注今年運勢到底如何呢？《科技紫微網》運勢專欄分享12生肖在2023年的注意事項，其中有2生肖近期需小心人際關係方面問題，生肖虎不可衝動行事，但如想轉運可從修繕人際方面下手；生肖猴則是在人際關係上需注意言行，否則易出差錯、得罪人。

▍生肖鼠：警惕做出大改變

生肖鼠在2023年只要做到量力而為，避免強求，所行之事多能順利。若是強求大的計劃，或想要做出大改變，則事情會脫離掌控，容易收穫變少。

▍生肖牛：警惕職場競爭

生肖牛在2023年職場上將會有強勢對手同場競爭的跡象，如想安穩度過，可從提升專業能力上下功夫。

▍生肖虎：警惕衝動行事

生肖虎在2023年，生活不如意之事明顯增多，越是身處逆境，越不能硬碰硬、或衝動行事。建議從修繕人際關係下手，容易帶來轉機。

▍生肖兔：警惕偷懶拖延

生肖兔在2023年只要將主動權握在手裡，無論是生活還是工作都能在行動中向前推進。但如偷懶或拖延推遲，則易錯過發展的好機會。

▍生肖龍：警惕自我設限

生肖龍在2023年生活狀態會越來越好，但下半年易遇一些小波折，若能端正心態，打破自我限制，不僅可擺脫衰運，更有機會乘勝追擊。

▍生肖蛇：警惕口舌之爭

生肖蛇在2023年生活起伏較大，前進的道路會比以往更艱難，尤其應警惕口舌之爭，可能會帶來較大的麻煩和負擔。

▍生肖馬：警惕搖擺不定

生肖馬在2023年雖能一掃以往的晦澀之氣，但仍然存在困難和挑戰。面對問題時，如意志不堅定，容易嘗到失敗的苦果，但反之，多磨練意志、堅定心意，是走向成功的關鍵。

▍生肖羊：警惕退縮逃避

生肖羊在2023年會是喜憂參半的一年，既有福運照拂，也易遭到霉運侵襲。重要的是勇於面對問題，當遇到事情時若猶豫不決或退縮逃避，則容易失敗。

▍生肖猴：警惕人際危機

生肖猴在2023年麻煩事將會變多，尤其在人際關係方面易出差錯、得罪人，因此在與人溝通與合作時需格外注意言行。

▍生肖雞：警惕傲慢心態

生肖雞在2023年越努力越幸運，只要多努力就易獲得幸運女神眷顧，但需注意的是不可有傲慢心態，遇事多細心、多虛心，否則好事也可能變壞事。

▍生肖狗：警惕小病侵擾

生肖狗在2023年驚喜重重，很多事多能如願以償，但仍需留意自己的健康狀況，可能有病痛出現造成困擾，若不重視，會引發急性疾病。

▍生肖豬：警惕三心二意

生肖豬在2023年容易遭遇挑戰，但只要熬過艱難時期，成就仍會屬於他們，切忌不可三心二意，否則遲早會發生因小失大的危機。