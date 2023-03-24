合庫銀2022年合併淨收益531.82億元、年減2.26％，歸屬母公司稅後淨利202.48億元、年減1.39％，每股盈餘1.45元。平均資產報酬率（ROA）0.47％、淨值報酬率（ROE）8.98％，資本適足率120.86％，雙重槓桿比率118.44％。

其中，核心子公司合庫銀2022年合併淨收益488.26億元、年減0.09％，主因金融商品、手續費淨收益、財產交易利益減少，抵銷利息淨收益增加。不過，受惠呆帳提存減少達51.61％，使歸屬母公司稅後淨利190.89億元、年增1.14％。

合庫銀去年總放款成長6.16％、總放款成長3.41％，存放比較前年底70.57％升至72.45％，全行利差1.297％、淨利差（NIM）0.931％，優於前年底1.251％及0.915％。逾放比降至0.15％的歷年低點，呆帳覆蓋率升至637.41％，資產品質持續改善。

展望2003年，合庫金指出，今年美國聯準會（Fed）利率升息已接近尾聲，市場利率來到相對高點，將會適時建置優質債券部位。對於台股投資策略，考量俄烏戰爭、歐美金融動盪加劇等因素，將審慎選擇營運穩健配息穩定的績優股。

針對瑞士信貸風暴，合庫金表示沒有對財管客戶銷售瑞信AT1債券，因此無財管客戶踩到瑞信AT1債券地雷。至於合庫銀對瑞信的整體曝險部位及占比均有限，對營運影響不大。

同時，因應聯準會及央行持續升息，合庫銀將積極調整存放款結構，提高活存比例、外幣存放款業務，以提升淨利息收益率，改善營運績效，同時致力將整體資產品質提升至整體平均水準。放款則持續提升台幣及外幣放款比重，前者將聚焦房貸及民營企業貸款。

對於央行5度升息，合庫金認為對國內房市一定會有衝擊，在諸多不利因素影響下，今年房市景氣將呈現交易量跌、房價向下緩修情況。合庫的房貸業務將著重首購族及優質客群，並擴展非銀行法72-2條限制的消金業務，以穩健成長為目標。