優群專攻DDR系列與RF網通I/O連接器，目前是國內DDR(SO-DIMM與Long DIMM)及M.2等I/O系列產品頂尖供應商，去年Long DIMM約佔優群營收5%到6%，隨著兩大伺服器平台於今年逐季放量，優群預估，今年Long DIMM營收可望較去年成長2倍，佔營收比重有機會達15%到20%，搭配筆電用SO-DIMM產品轉換至DDR5約30%，ASP提升彌補數量下跌，營收可望較去年成長，成為優群今年業績重返成長兩大推手。

受到NB客戶庫存調整等因素影響，優群2022年合併營收為26.08億元，年減13.53%，營業淨利為5.39億元，年減31.25%，稅後盈餘為6.1億元，年減4.62%，每股盈餘為6.8元，優群董事會決議每股配息5.40070794元。

優群表示，由於客戶仍處於庫存調整，預期第1季營收及獲利將低於去年同期，不過第1季是今年營運谷底，全年營運有望逐季成長至第3季，下半年會比上半年好，全年亦可望比去年好。