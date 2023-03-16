群聯第四季合併營收為122.9億元，成減少15%，2022年全年度累計營收達602.56億元，年衰退3%，為歷史次高。

群聯去年第四季毛利為34.48億元，為歷史同期第三高，毛利率達28.06%，為歷史同期次高，單季EPS達1.14元。而2022全年度累計毛利為173.49億元，毛利率達28.79%，均刷新歷史同期次高；2022全年度EPS達27.71元。

群聯2022年與2021年同期相較，全年度整體控制晶片總出貨量成長超過17%，其中PCIe SSD控制晶片總出貨量成長將近15%，雙雙刷新歷史同期新高。

群聯執行長潘健成表示，因市場需求放緩所造成的庫存跌價損失影響群聯去年第四季與2022全年度毛利率分別約為5%以及2.8%；再者，去年第四季受權益法投資損失影響EPS約3.93元，主要係因轉投資公司宏芯宇受儲存產業整體需求放緩及疫情造成大陸物流不暢通而導致虧損所影響。換言之，排除庫存跌價損失與權益法投資損失認列，群聯的本業獲利與財務體質依舊相對穩健。

潘健成接著說明，以全年度整體控制晶片總出貨量而言，群聯去年的成長的年增率幅度達17%，創歷史新高；然而，因為2022年NAND的整體ASP價格下滑幅度大於群聯出貨量的增長，因此群聯於2022年的營收成長受影響。

展望2023年，潘健成表示，第一季毛利率會和去年第四季相當，惟營收可能呈現季減，也預期第一季將會是NAND谷底，但仍要觀察供應商的減產態度。群聯1月會持續打消庫存，但有回沖利益(Reversal)，3月因為會有較大量的低價庫存售出，預期會有跌價損失，但會低於2億元。