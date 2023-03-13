大成鋼13日董事會通過2022年合併財報，全年營收1,141億元，比2021年的968億元成長17.87％，淨利143.98億元，換算每股稅後盈餘6.23元，比2021年的5.76元，年增8.16％，董事會並通過配發2.4元現金股息和無償配股2元，共4.4元股利。

大成鋼發該林炳文13日表示，大成鋼主力市場在美國，是美國不鏽鋼、螺絲螺帽和鋁材的最大通路，在2021年的塞港之後，迎來疫情解封的2022年上半年，美國市場對產業前景看好，「對未來有樂觀的期待」，使得大成鋼產品的需求大增，客戶積極下單補貨，建立庫存，造就大成鋼去年上半年的榮景。

不過，2022年下半年因為利率揚升，市場轉趨保守，大成鋼雖然仍有保有競爭優勢，但，獲利下滑，他說，2022年下半年雖然獲利不如2022年上半年，仍然是正向的，使得大成鋼2022年全年獲利和營收，雙雙拉升。

林炳文指出，受到美國聯準會The Fed利率鷹派的衝擊，大成鋼2022年第四季表現應是去年最欠佳的，不過，「最壞的已經過去了」。

大成鋼今年前2月營收約188.26億元，比去年同期的180.41億元，成長約4.35％，法人預期，由於大成鋼去年上半年的基期較高，因此，今年上半年能否出現成長格局，尚待觀察，但，今年第一季的表現，優於去年第四季的機率極高。