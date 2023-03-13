萬海考量長期營運及資本支出，確保永續經營並因應未來景氣變化，預計配發現金股利5元，後續將提請股東會承認。以13日股價80.5元計算，現金殖利率6.21％。

萬海表示，去年下半年公司營運受通膨及俄烏衝突等地緣政治因素影響，已積極調整航線布局優化公司獲利，因此全年獲利仍有優異表現。

展望今年，萬海表示，根據SCFI指數趨勢，運價雖下跌但跌幅收斂，中國大陸解封後出貨需求在農曆春節後也逐步復甦，加上供應鏈轉移將產生更多運輸需求，公司會持續關注相關變化以滿足客戶需求。