萬海考量長期營運及資本支出，確保永續經營並因應未來景氣變化，預計配發現金股利5元，後續將提請股東會承認。以13日股價80.5元計算，現金殖利率6.21％。
萬海表示，去年下半年公司營運受通膨及俄烏衝突等地緣政治因素影響，已積極調整航線布局優化公司獲利，因此全年獲利仍有優異表現。
展望今年，萬海表示，根據SCFI指數趨勢，運價雖下跌但跌幅收斂，中國大陸解封後出貨需求在農曆春節後也逐步復甦，加上供應鏈轉移將產生更多運輸需求，公司會持續關注相關變化以滿足客戶需求。
萬海航運（2615）今（13）日召開董事會通過去（2022）年財報，合併營收2,589.53億元、稅後純益930.72億元、EPS為33.17元，營收創歷史新高、獲利為歷史次高。其中，第四季受到貨櫃海運運價下跌的影響，出現單季小虧0.4億元。
萬海考量長期營運及資本支出，確保永續經營並因應未來景氣變化，預計配發現金股利5元，後續將提請股東會承認。以13日股價80.5元計算，現金殖利率6.21％。
萬海表示，去年下半年公司營運受通膨及俄烏衝突等地緣政治因素影響，已積極調整航線布局優化公司獲利，因此全年獲利仍有優異表現。
展望今年，萬海表示，根據SCFI指數趨勢，運價雖下跌但跌幅收斂，中國大陸解封後出貨需求在農曆春節後也逐步復甦，加上供應鏈轉移將產生更多運輸需求，公司會持續關注相關變化以滿足客戶需求。
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