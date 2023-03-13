名軒董事會通過去年財報，去年合併營收20.3億、年1減41.9％，不過每股純益達1.76元，優於前一年度的1.41元；配息1.6元現金，亦優於前一年度的1.2元。

名軒表示，除了總銷28億元的「台中新站」去年完工，今年並持續入帳外，今年第三季尚有總銷16億元桃園「國王之森」及總銷200億元的淡水「名軒海樂地」兩大案完工，其中「國王之森」銷售率近3成，「名軒海樂地」銷售率約2成，第三季將是新屋完工認列挹注營收的高峰期。