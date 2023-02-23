友訊2002年第四季合併營收為44.21億元，季減少1.42%、年成長2.8%；稅後淨利2.84億元，單季轉虧為盈，每股盈餘0.47元。單季毛利率為30.7%、年增加7.53個百分點、季增加10.1個百分點，達到2019年以來新高。

友訊2022年營收170.78億元、年成長約10%，創2019年以來新高，營益利益從1.69億元大增二倍至5.52億元，惟受到業外損失影響，稅後淨利降至1.09億元，年減54.4%，每股盈餘0.18元；全年毛利率25.27%、年減少1.72個百分點，營業利益率由3.24%、年成長2.14個百分點。

友訊2022年營運成長強勁，就產品線來看，除無線網路和物聯網產品線外，其餘產品線均為成長，成長最強勁的就是交換器。各市場表現上，主要成長市場為亞太、泛美市場。

張家瑞表示，消費產品從去年第四季就開始往下走，一般預計業界庫存調整和市場回溫至少都要等到第二季才會明朗化，但就友訊角度來說，有鑑於烏俄戰爭、通膨等負面因素，其實今年一直到年底都要非常小心看待，友訊在全球57國家設立120個營運與銷售據點，透過各點的觀察，友訊今年一整年都必須非常謹慎小心。

展望第一季，張家瑞表示，第一季消費市場、產品混沌未明，友訊以往都是第二季比第一季好、下半年比上半年好，友訊希望第一季可以打出和以往都不同的局面，目前看到1月的成績還不錯，2023年來說，友訊已經挺過過去的供應鏈緊缺等種種危機，今年有信心維持正向發展。

張家瑞表示，以今年來說，友訊看好交換器出貨會繼續成長，消費性產品上半年呈現且戰且走。歐洲市場因為戰爭問題，衝擊消費市場低迷，北美市場則因為企業組織改造預計到第一季會告一段落，上述兩個市場有機會回穩，泛亞太地區市場還是友訊今年主要營運貢獻市場。

供應鏈布局上，張家瑞表示，因烏俄戰爭關係，產業由全球化走向區域化，且單拚價錢的話很難拚贏大陸，所以友訊必須找出有利的戰略優勢，供應鏈需要改造調整，未來友訊可能會走向「台灣+1」的策略。