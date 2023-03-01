同日，以大中型企業為調查樣本的2月份大陸官方製造業PMI亦升至52.6，創下2012年4月以來最高，比1月份增長2.5個百分點，並高於市場預期的50.6。今年2月份，大陸綜合PMI產出指數升至56.4，比1月升3.5個百分點，高於50臨界點，表明大陸企業生產經營景氣水平繼續回升。

綜合陸港媒體報導，2月份大陸非製造業PMI方面，分行業來看，大陸建築業商務活動指數升至60.2，比1月份升3.8個百分點。服務業商務活動指數升至55.6，比1月升1.6個百分點。從行業情況來看，道路運輸、航空運輸、郵政、住宿等行業商務活動指數位於60以上高位景氣區間；批發、保險等行業商務活動指數低於50臨界點。

另外，2月份新訂單指數升至55.8，比1月升3.3個百分點，高於50臨界點，顯示非製造業市場需求繼續回暖。其中，建築業新訂單指數升至62.1，比1月升4.7個百分點；服務業新訂單指數升至54.7，比1月升3.1個百分點。

業務活動預期指數為64.9，與1月持平，高於50臨界點，顯示非製造業企業對近期市場恢復發展預期向好。建築業業務活動預期指數為65.8，比1月下降2.4個百分點；服務業業務活動預期指數為64.8，1上月升0.5個百分點。