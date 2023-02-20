尖點今天舉行線上法說會，尖點2022年第4季合併營收為8.27億元，季減5.2%，年減17.9%，營業毛利為2.21億元，季減18.3%，年減32.3%，單季合併毛利率為26.7%，季減4.3個百分點，營業淨利為8100萬元，季減42.4%，年減49.3%，單季營業淨利率9.8%，季減6.4個百分點，稅後盈餘為6300萬元，季增46.3%，年減39.4%，單季每股盈餘為0.45元。

尖點表示，2022年第4季營運延續第3季總體經濟環境及庫存調整的影響，整體需求呈現下滑，其中主要以PC/NB類等相關產品影響較明顯，但高階應用市場如HPC高速運算相關載板、高階伺服器、網通等需求在第4季仍有相對較佳的表現，反映在台灣地區營收仍較去年成長。

尖點2022年合併營收為35.1億元，年減7%，營業毛利為10.62億元，年減14%，合併毛利率為30.3%，年減2.4個百分點，營業淨利為5.06億元，年減21.4%，營業淨利率為14.4%，年減2.7個百分點，稅後盈餘為3.32億元，年減25.7%，每股盈餘為2.34元；今天董事會決議每股配息2元。

尖點1月合併營收為2.21億元，年減31.95%，展望第1季，張啟訓表示，由於處於傳統淡季，且目前市場仍在調整庫存，多數客戶對於後市的看法普遍保守，能見度亦不高，整體市況依然低迷，產能利用率仍處於低檔，預估第1季整體營運將較前一季度衰退，且幅度恐會高於過往水準。

尖點鑽針產能於去年底擴增至2800萬支，今年資本支出約4.2億元，主要是例行維護，以及去年1億多設備款於今年支付。