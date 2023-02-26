今（26）日是228連假第2日，高公局表示截至上午11點，國道全線交通量是34.9百萬車公里，預估今日交通量113百萬車公里。上午國道壅塞主要是國1南向桃園至中壢、楊梅至新竹；國1北向楠梓至岡山、台中至大雅；國1高架南向機場系統至楊梅端；國3南向土城至高原、草屯至南投；國3北向木柵休息站至南港系統；國5南向南港系統至石碇等9路段。

預判今日下午重點壅塞路段是國1北向苗栗-湖口、南屯-后里及西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國10西向仁武-左營端等11路段，建議西部國道南向儘量12點後出發，國5南向下午5點後出發。

高公局表示，今日6點50分於國3北向86.5公里處2輛小客車追撞，占用外路肩車道，7點39分排除，造成後方車流回堵3公里；10點21分國10東向5.1公里處小貨車及小客車追撞，占用外線車道，10點25分排除，造成後方車流回堵3公里；10點25分國1北向320.8公里處4輛小客車追撞，占用路肩及外側線車道，10點47分排除，造成後方車流回堵5公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。