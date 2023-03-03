1.截止2月24日當周，美國初次申請就業補助人數為19萬，預估值19.5萬，前值為19.2萬。至於截止2月18日當周，持續領取補助金人數為165.5萬，預估值166.5萬，前值為165.4萬。分析師認為，上周首次請領人數減少，還是在歷史新低水位，表示勞動力市場吃緊，多數企業也沒有裁員計畫。

2.美國上季非農每單位勞動力成本季增3.2%，預估值1.6%，前值1.1%。至於平均時薪也季增4.9%，遠高於市場預期。而美國上季非農生產力為1.7%，預估值2.6%，前值為3%。

3.美國就業數據強勁，市場臆測聯準會將持續升息，國際金價連漲3日後回檔。紐約期金收跌4.9美元或0.3%，每盎斯為1840.5美元。現貨金一度最低來到每盎斯1828.7美元，跌8.1美元或0.4%，之後，在1837美元左右游走。

4.美國2年期公債殖利率創16年新高，在4.892%附近，激勵美元匯價上揚。因此，美元尾盤升0.623%，歐元貶0.71%，至1.0589美元。英鎊挫0.76%，至1.194美元，日圓則走貶0.44%。

5.中國大陸對原油需求看俏的利多，正好可彌補為打壓通膨，歐洲央行升息的利空缺口，故國際油價出現震盪走勢，最後連漲3日。紐約期油收漲47美分或0.6%，每桶為78.16美元。倫敦布蘭特期油也收漲44美分或0.52%，每桶84.75美元。

6.比特幣大幅走跌，目前在22,353.2美元，重挫4.75%。比特幣2月中旬一度從21000多點拉高至25000。後繼無力下，比特幣經過震盪整理後愈走愈低，下一個支撐點應該是22000整數關卡。