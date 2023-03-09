在周三赴國會備詢的第2天，鮑爾重申其周二發出的訊息，即央行升息可能加大、加快，但他也表示下一次的升息決定，取決於3月會議前公布的數據。

周三公布的數據幾乎沒有緩解市場對升息的擔憂。數據顯示美國 2月民間就業增長意外強勁，1月職缺減少幅度則小於市場預期，且去年12月的職缺數獲得上修，顯示美國的就業市場仍持續緊俏，這加劇了聯準會將延長升息周期的擔憂。

操盤手繼續加大對聯準會3月會議升息50個基點的押注，根據芝加哥商品交易所（CME Group）的FedWatch數據，聯邦基金期貨最近顯示升息2碼的可能性約為80%，高於周二的約70%，以及周一鮑爾第一天赴國會備詢前的31%。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為1.02：1。那斯達克下跌與上漲股數比為1.14：1。

標普500指數成分股兩檔創下52周新高、11檔創新低。那斯達克指數48檔創52周新高、170檔創新低。

美國交易所成交量總計為103億股，過去20日均量為109億股。

★主要指數

道瓊指數跌58.06點或0.18%，收32,798.40點。

標普500指數漲5.64點或0.14%，收3,992.01點。

那斯達克指數漲45.67點或0.40%，收11,576.00點。

費城半導體指數漲78.97點或2.67%，收3,041.39點。

★消息

美國人力資源服務公司ADP公布，美國2月民間就業增加24.2萬人，高於1月的增加11.9萬人和市場預期的20萬人。

根據美國勞工部公布的1月職缺和勞動力流動調查（JOLTS），1月職缺數為1082.4萬個，較去年12月的1123.4萬個減少，但超出市場預期的1054.6萬個。

美國債息陷入震盪，10年期指標公債殖利率尾盤報3.9795%，高於周二的3.975%，盤中曾下跌6.64個基點，報3.8973%。30年期公債殖利率為3.8803%，較周二的3.888%回落。對近期利率走向較為敏感的2年期債息在前一日升破5%大關後，連續第三天收高，儘管盤中一度跌3.97個基點，報4.968%。

美元指數尾盤幾近持平，盤中一度上漲0.25%，報105.883。加拿大央行維持利率不變，並預期通膨將在今年中回落到3%左右，加元一度0.44%。

紐約期油下跌1.19%，收在每桶76.66美元。布蘭特期油跌0.79%，收在每桶82.66美元。