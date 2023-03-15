美國通貨膨脹持續降溫，2月消費物價年增6%，符合市場預期，加上因矽谷銀行倒閉受衝擊而重挫的銀行股出現反彈，美股今天開高收高。

道瓊工業指數上揚336.26點或1.06%，收32155.40點。

標準普爾指數上漲64.80點或1.68%，收3920.56點。

那斯達克指數大漲239.31點或2.14%，收11428.15點。

費城半導體指數飆升88.444點或3.03%，收3010.149點。（譯者：陳政一）1120315