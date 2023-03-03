新北市高灘處邀請民眾到新北春紛節野餐、逛市集、看表演。（高灘處提供）

新北市高灘處將在3月18、19兩天，在三重大都會公園舉辦「2023新北春紛節」活動，除了「春日市集」好吃好玩的上百攤位之外，從下午開始就有音樂及舞蹈演出，包含?te壞特、孫盛希等超強卡司，讓民眾度過美好周末。此外，現場更提供餐具出租服務，減少一次性餐具使用，朝新北城市永續發展目標持續邁進。

新北春紛節活動，活動兩天都從下午2點到晚上8點舉行，民眾可以帶著野餐墊到現場感受春天的浪漫氣息，也能到全台最大的「春日市集」逛逛，現場超過1百的攤位，集結「水水市集」、「有趣市集」以及「愛手創」等3大知名市集品牌，內容有美食、文創、雜貨，滿足各種需求。

民眾最期待的音樂演出，也分別以「金獎之夜」及「國際之夜」為主題，首日的金獎之夜除了多名獲獎音樂人同場演出外，金曲新人?te壞特更是擔綱壓軸重任；「國際之夜」還有金曲小天后孫盛希帶來「希式風格」狂想曲，另外還有多名國際傑出樂手登台表演。

值得一提的是，新北市府致力推動城市永續發展，達成2050淨零碳目標，所以這次的春紛節活動，此次也與知名環保餐具租借業者「青瓢」合作，在現場提供餐具出租服務，減少一次性餐具使用，讓活動也能兼顧環保，守護環境。

高灘處表示，除了市集、表演活動之外，在活動期間只要穿戴波希米亞風或春天花朵的服飾、飾品，就可獲得春花綻放髮飾或波希米亞羽毛頭飾，每日限量1000份。另外有還每日限量500份的「春天來了必備野餐墊」免費讓民眾領取。

此外，還有「春神來了Dress Code選拔賽」，只要穿搭主題符合波希米亞風或春天風格，現場拍照上傳IG標記「＃新北春紛＃最美春神」，於3／19指定時間至服務台報名，就能參加「春神選拔」活動，冠軍及四名入圍者，可獲得萬元禮券、文青木作小拉車等好禮。