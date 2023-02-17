應材首季營收67.4億美元，季減0.1％、年增7.5％，表現符合約67億美元財測預期。毛利率46.7％，優於上季45.9％、遜於去年同期47.2％。營益率29.2％，低於上季29.5％及去年同期31.5％。

若依非一般公認會計準則（non-GAAP）調整，應材首季毛利率46.8％，優於上季46％、低於去年同期47.3％。營益率29.5％，低於上季29.8％及去年同期31.7％。

應材首季稅後淨利17.17億美元，季增7.9％、年減4.2％，稀釋每股盈餘2.02美元。若依非一般公認會計準則調整，稅後淨利為17.24億美元，季減1％、年增1.7％，稀釋每股盈餘2.03美元，符合1.75～2.11美元財測預期。

展望後市，受供應鏈挑戰持續、某供應商近期發生網安事件估造成約2.5億美元負面影響，應材預期第二季營收約為60～68億美元，季減11％至季增0.9％、年減3.9％至年增8.9％，經非一般公認會計準則調整後的稀釋每股盈餘估降至1.66～2.02美元。

應材總裁暨執行長迪克森（Gary Dickerson）表示，儘管經濟和半導體產業今年面臨挑戰，但應材首季業績強勁。受惠與領導客戶們發展關鍵轉折技術的強力地位、大量待出貨的差異化產品、以及不斷成長的服務業務，相信應材今年表現能超越市場。