在設定新財測目標之前，義大利電信先是確認了扭轉的策略，主要是對數個部門進行重組，賣掉資產，並削減債務。

公司在聲明中說，得益於2022年優於預期的業績，該扭轉計畫也預想了進一步加速，並預計2023年營收成長率為「低個位數」百分比。

在連續6年出現衰退後，國內業務預計在2023年重回成長。

關於2022年表現，該義大利最大電信商指出，息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)為減少10.6%，降至50億歐元；該表現仍優於此前預測的13%至15%降幅區間。

去年集團營收增長1.3%，為146億歐元，優於分析師預測的0.6%增幅，以及集團自己預測的「較低個位數」降幅。

2022年的淨債務為254億歐元，較前一年增加32億歐元。

由於國內市場激烈的價格競爭，義大利電信在過去十年的獲利和銷售不斷下滑。義大利電信說，2022年國內市場的營收為小幅減少3.4%，來到108億歐元。國內市場的營收占集團整體的大部分。

目前主要大股東和政府希望重整該集團，讓執行長Pietro Labriola面臨不確定的未來。

美國投資公司KKR在本月稍早提出要求，希望收購該集團的固網和海底電纜部門Sparkle，並希望取得控股權。

在公布財報之前，義大利電信周二股價收盤上漲0.5%，報0.30歐元。