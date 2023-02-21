匯豐第四季稅前獲利為52億美元，遠高於前一年同期的27億美元，並且也高於該行彙編的分析師預測49.6億美元。

該家專注於亞洲業務的銀行說，由於通膨不斷飆升，對於借款人造成壓力，加上中國房地產市場問題不斷，全年信貸損失上升到36億美元，高於分析師預期的32億美元。

此外，儘管第四季獲利倍增，但去年獲利跌到175億美元，低於2021年的189億美元，但是符合分析師的預期；主要原因為在法國的零售銀行出現資產減值24億美元。

匯豐也表示，由於完成處理出售加拿大業務，所得100億美元款項將優先派發每股0.21美元的特別股息。

匯豐在去年加快了資產處置，以抵禦來自大股東平安保險的壓力。平安保險過去一直敦促匯豐分拆其亞洲業務，以提高回報；但匯豐對此給予反擊。

執行長近幾年來主持了一個裁員計畫，希望消除該行臃腫的管理結構。他表示，未來還會進行更多裁員。

「不會放鬆削減成本。我們現在正考慮在2023年再支付最多3億美元的遣散費」。

匯豐還表示，將於2023年恢復支付季度股息；並且將在第一季提議股票回購。

然而匯豐並未提高今年的12%有形股本回報率(ROE)；此前一些分析師認為，由於利率的提高，以及貸款收入的增加，該重要的績效指標將調高。