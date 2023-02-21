受惠於雲端運算電源、汽車電子需求穩定成長，光寶科第4季營業收入為431億元，由於供應鏈管理優化、營運效率提升，單季毛利率達19.5%，年增2.2個百分點，營業淨利率為7.7%，第4季稅後盈餘為38億元，每股盈餘達1.68元。

就各產品來看，2022年第4季雲端運算電源、汽車電子出貨暢旺，兩項事業營收分別年增31%、48%，為進一步聚焦核心事業長期發展，光寶於2022年底已完成影像事業部營業讓與。

值得一提的是，第4季營業費用來自研發的投入佔當季營收5%，年增幅度超過30%，主要聚焦在雲端、5G、車電與高階光電半導體等。

光寶科精實聚焦策略，展現轉型成長與營運提升成果，2022年合併營收為1735億元，年增5%，全年毛利率和營業淨利率為19.2%及8.7%，營業毛利、營業淨利分別達333億元、151億元，分別年增9%及16%，稅後盈餘達142億元，每股盈餘為6.19元，2022全年度獲利率和每股盈餘均創下歷史新高。

光寶科董事會亦通過第4季配發每股現金股息3元，加上2022年上半年現金股息1.5元，2022年全年每股現金股利達4.5元。

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶自2020年後啟動數位轉型，大幅提升高成長型與高價值的核心業務比重，帶動營收規模持續擴大及獲利能力提升，過去幾年光寶策略性布局電動車充電、雲端電源解決方案、5G/IoT等新事業，都在2022年展現成長潛力。