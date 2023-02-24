海外跨境業務及ESG永續發展是玉山重要的發展策略，反映在外幣業務及ESG放款規模成長：2022年放款餘額成長9.4%，其中企業放款成長10.9%、外幣放款成長20.2%；存款餘額成長7.6%，其中外幣存款成長13%。此外，ESG永續授信餘額成長14.1%，現已占整體法金放款33.8%；其中ESG linked loan成長279%、綠色授信餘額成長133%。營運規模穩健發展的同時，玉山展現良好的風險控管能力，維持優良資產品質，2022年底逾期放款比率(NPL)為0.16%，備抵呆帳覆蓋率752.6%。

玉山銀全年淨手續費收入192.8億元，其中信用卡淨手收成長11.4%，簽帳金額成長6.5%並創下歷史新高。防疫政策鬆綁及邊境解封，刺激國內外消費需求，帶動整體簽帳金額在下半年明顯提升，玉山持續布局多元消費場景，提供便利的支付體驗。財富管理全年淨手收79.1億元，年減19.9%，玉山在動盪的金融市場協助顧客守護資產，資產規模(AuM)1億以上顧客戶數及其總AuM均成長兩成，並於2022年12月正式開辦財管2.0高資產客戶新財管業務，提供具特色的專屬產品，結合理財及專家團隊諮詢式的顧問服務，提供顧客更完整且客製化的資產配置建議。

數位金融方面，玉山建構Banking-as-a-service「銀行即服務」的金融生態系，顧客一次申請即可同步申辦台外幣帳戶、玉山證券及複委託帳戶、人氣信用卡等服務提供流暢體驗。2022年玉山數位存款帳戶數年成長約二倍，其中94%顧客同時開立數位外幣帳戶，搭配玉山行動銀行APP換匯優惠及「24小時線上換匯」等交易服務。跨業合作將金融服務延伸至顧客的生活動線中，當有購物消費、借款、投資等需求時，即可同步開啟金融服務，讓金融服務隨手可得。

玉山金控總經理兼永續長陳美滿表示，玉山長期致力於ESG永續發展，不僅連續9年入選道瓊永續指數；在S&P 2023年全球永續年鑑(S&P Global Sustainability Yearbook)評比名列全球銀行業前1%，全球僅有3家銀行業獲此殊榮；同時2度獲Sustainalytics「亞太地區最佳表現(ESG Regional Top Rated)」、「銀行業最佳表現(ESG Industry Top Rated)」，更是台灣唯1、亞洲唯3獲此肯定的銀行業；此外，玉山也獲MSCI ESG Rating AAA最高評級肯定。未來玉山將持續攜手顧客，透過金融服務發揮正向影響力。

玉山銀行董事長黃男州表示，人才是先行指標，也是關鍵指標，2023年玉山預計招募600位優秀人才，持續延攬跨境金融、ESG、金融科技、資料科學、高資產顧客經營等專家菁英，包含50位MA(儲備幹部)、TA(財金儲備幹部)與TMA(科技儲備幹部)，持續布建未來關鍵人才。玉山第四個十年將壯大海內外經營，打造成為「亞洲最具特色的標竿銀行」，並響應國際ESG及綠色融資潮流，業務及資產規模將持續成長，為充實自有資本以因應長期發展，金控董事會已通過現金增資案，期待厚植實力強化營運韌性及企業競爭優勢，實踐玉山的願景，邁向基業長青。