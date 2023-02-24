南電董事會同步通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利18元、創歷年新高，盈餘配發率約59.9％，以24日收盤價235元計算，現金殖利率達約7.66％。公司將於5月23日召開股東常會，全面改選董事。

南電2022年第四季合併營收177.04億元，季增2.96％、年增19.83％，連3季創高，營業利益69.6億元，季增7.97％、年增達58.83％，連4季創高。使毛利率、營益率「雙升」至42.49％、39.31％，亦分別連3季、連4季創高。

不過，南電受新台幣強升干擾，2022年第四季業外因匯損拖累顯著轉虧，降至近2年低點，使稅後淨利51.5億元，季減6.64％、仍年增達44.9％，每股盈餘7.97元，雙創歷史次高。稅前淨利率37.41％、稅後淨利率29.09％，較第三季新高下滑、仍創歷史第三高。

合計南電2022年合併營收646.46億元、年增23.78％，營業利益235.74億元、年增達83.17％，配合業外收益挹注，稅後淨利194.15億元、年增達83.49％，每股盈餘30.05元。毛利率40.01％、營益率36.47％、稅前淨利率39.23％、稅後淨利率30.03％，全數改寫歷史新高。

南電受惠ABF載板維持滿載撐盤、貢獻增加帶動產品組合優化，使去年第四季營收及毛利率連3季創高，惟受新台幣強升拖累，使稅後淨利季減幅略高於外資預期。不過，全年仍順利賺逾3股本，表現符合外資預期。