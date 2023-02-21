中華電國際分公司吳學蘭總經理會中表示，數位轉型及智慧方案應用，已是全球近年來重要的發展趨勢，同時也為國家GDP成長、國際競爭力強化等帶來可觀的貢獻。中華電信除率先於2022年完成三年策略轉型，成功帶動公司於營收、獲利雙成長外，並持續了解公部門及各產業需求，協助政府、機構和企業進行轉型，以加速應用及引入各種創新的智慧解決方案。中華電信以5G、AIoT應用及人工智慧(AI)、大數據、雲端等服務為基礎，與台灣各大軟、硬體品牌廣結盟，型塑各產業生態圈，打造各產業整體智慧應用解決方案。

本次研討會主題涵蓋智慧政府，智慧城市、智慧交通、智慧醫療、智慧製造、智慧能源及中華電信自行研發的CHTCityOS管理平台等；中華電更進一步分享在組織轉型、企業ESG及資訊數位化轉型之各項成功的實務戰略與經驗，同時也分享5G技術於各產業之相關應用；尤以中華電信在台灣已應用5G、AI、區塊鏈科技等技術於諸多場域之實務驗證，為生活帶來便捷與安全，且徹底改變了商業模式。

中華電表示，在台灣有中央與地方政府的鼎力支持及泰國國家電信(NT)的充分信任下，中華電得以在海外分享成功的實務經驗，並取得在泰國案例輸出的機會，相信透過這次與泰國國家電信(NT)之互動研討，應可啟發每位參與者對此等分享主題之實務運用，有更深進一步的理解，期待雙方在不久的未來，能於泰國共同激發創意的火花、開拓藍海新市場。