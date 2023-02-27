228連續假期過了一半，許多民眾選擇今天或明天返回工作崗位，如何避免塞車？台中市政府交通局表示，觀察春節期間國道1號大雅至豐原段車流，約有20％轉移到國道4號，建議民眾若要往返山城、屯區，可以改走國道4號，尤其出門前先查詢「台中交通網APP」，就可免去塞車困擾。

國道4號豐潭段今年1月16日通車，可串聯國道1號、國道3號及台74線快速道路，交通局指出，農曆春節期間就有不少民眾改走國4，也使得豐原、大雅交流道上下匝道的車流較過去減少，顯示豐潭段確實發揮了紓解地方道路交通負擔的功效。

交通局長葉昭甫表示，過去山城居民往返市區多仰賴國道1號，導致國1大雅、豐原段經常性出現塞車問題，國4全線通車可說是完成台中市外環線的最後拼圖，豐潭段通車更提供山城進入市區的便捷路徑，可讓國1車流分流到國4，甚至經台74線走國4還比走國1可節省約5至10分鐘時間。

此外，配合國道1號銜接台74線工程，高公局即日起至明年1月底，封閉台74線高架橋西行16K＋550~14K＋230外側車道及外路肩、北屯二西向出口匝道及崇德西向入口匝道，建議民眾出門前先查詢「台中交通網APP」，了解快速道路與市區即時路況。